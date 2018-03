Corso di alta formazione maestri d'arte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

PENSARE oltre Movimento Culturale Associazione Culturale Apartitica e Non Confessionale. www.pensareoltre.org Isieme a intellettuali, letterati, pedagogisti, sociologi, medici e importanti figure dell’arte e imprese propone: Maestri d’Arte per L’Infanzia Progetto artistico-educativo di accesso ai Saperi. L’apprendimento attraverso la pratica dei fondamenti delle Arti Sceniche e Figurative. Un nuovo paradigma educativo fondato sull’esperienza diretta del bambino del “fare Arte”, imparando i veri rudimenti delle discipline artistiche sul modello culturale della “Bottega del Rinascimento”. Obiettivi Fornire ai piccoli le chiavi di accesso alla conoscenza: leggere, scrivere contare, attraverso l’apprendimento diretto delle arti nel lavoro individuale e corale: canto, musica, danza, recitazione, scrittura, disegno. Abilità sviluppate Impostazione corretta della voce nel canto; Fondamenti della Musica: note musicali e scoperta del ritmo; Coordinazione armonica del movimento e del gesto; Apprendimento di Lettura, scrittura e i rudimenti dell’arte Calligrafica; Apprendimento dei fondamenti di Segno Disegno e Calligrafia e uso del colore; Un paradigma educativo di apprendimento, che non produca le difficoltà di imparare o le manifestazioni oggi etichettate come disagi o disturbi (dell’apprendimento o del comportamento) dell’Infanzia. Il progetto in collaborazione con l’Università Internazionale della Pace - Sede Roma, prevede un Corso di Alta formazione rivolto a studenti delle Università e Accademie d’Arte oltre che giovani artisti, protagonisti del progetto formativo. A Conclusione del programma sarà compiuto uno studio di ricerca e di analisi statistica dei risultati raggiunti, riguardo ai singoli obiettivi prefissati. Seguirà la pubblicazione editoriale di un testo guida pratica artistico-educativa, da proporre anche a livelli Istituzionali. Risultato Proposta culturale concreta di un nuovo paradigma educativo applicato, fondato sulle pratiche artistiche, strumento chiave di una scuola ripensata, anche nell’ambito di future proposte legislative. SINOPSI Progetto artistico-educativo di accesso ai Saperi per l’infanzia. Apprendere attraverso i fondamenti delle Arti sceniche e figurative. Un percorso propedeutico all’arte pre-scolastico e in orario extra-curricolare rivolto ai bambini di cinque anni di Milano e Provincia. Cosa: a) Corso di Alta Formazione “Maestri d’arte” In collaborazione con Università Internazionale della Pace-Roma. b) Offerta artistico-educativa di propedeutica alle Arti extra-curricolare bisettimanale. Fare Arte sul modello della Bottega dei Maestri d’Arte del Rinascimento. Dove: a) ChiAmaMilano – Spazio Civico di Milly e Massimo Moratti. b) Prestigioso Teatro del Centro Storico - Milano Quando: a) Aprile 2018 – Settembre 2018 - Corso di Alta formazione “Maestri d’Arte”. b) Ottobre 2018 – Maggio 2019 - Consegna Progetto “Maestri d’Arte per l’Infanzia”. A Chi a) 80 Studenti Accademie d’Arte, Università Facoltà Artistiche e Scienza dell’educazione – Artisti e docenti diplomanti di: Musica, Canto, Danza, Recitazione, Disegno, Lettere. b) Bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, della città di Milano e Provincia. Stima di partecipazione da 350 a 400 bambini. Libera iscrizione individuale. Come a) Quattro mesi – 72 Ore Corso di Alta Formazione. b) Otto mesi - 56 Incontri d’arte per l’Infanzia: Arti sceniche e figurative insegnate direttamente dagli artisti. c) Realizzazione e Lancio Pubblicazione Editoriale sul progetto. Luglio- Novembre 2019 Un nuovo paradigma educativo, basato sull’esperienza diretta del bambino nel fare arte imparando i rudimenti fondamentali delle arti, sul modello culturale della “Bottega del Rinascimento”. https://www.pensareoltre.org/index.php/it/corso-di-alta-formazione-maestri-d-arte-per-l-infanzia