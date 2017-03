CORSO DI AUTODIFESA FEMMINILE TUTTI I MERCOLEDÌ dalle 18.30 alle 20.30 presso SPAZIO ARTE via Maestri del Lavoro - Sesto San Giovanni MI (M1 Rondò - bus 713-700) La paura nasce nella testa……il coraggio anche ! Perché dovremmo avere paura di uscire la sera? Perché dovremmo lasciarci insultare? Perché dovremmo stare zitte e lasciarci toccare senza volerlo? E perché dovremmo essere intimidite e costrette alla passività? Il primo passo per il cambiamento spetta a ogni donna: rifiutarsi di essere "vittima" Ogni donna, di qualunque età, può e deve avere la possibilità di sapere, innanzitutto, come evitare le situazioni pericolose e, se la prevenzione non è stata sufficiente, cosa fare se il pericolo è già presente. Il Corso di "Autodifesa Femminile" vuole essere un'introduzione alla difesa personale tenuto da donne e rivolto esclusivamente ad esse. Il corso intende sviluppare la tematica, più che attuale della violenza sulle donne, con particolare riferimento alla paura e al rischio di vittimizzazione, di donne e ragazze. Si propone la finalità di far conoscere e comprendere strategie di prevenzione, autoaffermazione e tecniche efficaci di autodifesa contro lo stupro e altre tipologie di aggressione. L'autodifesa aumenta la sicurezza in noi stesse, ci aiuta a prendere il controllo delle situazioni. Inoltre, la consapevolezza delle nostre capacità fisiche ci sostiene quando ci difendiamo verbalmente o quando non vogliamo essere intimidite. Chi ci aggredisce vuole farci del male, quindi noi dobbiamo reagire e difenderci. Tramite alcuni semplici esercizi ci troveremo a capire qual è il limite oltre il quale il nostro spazio è invaso, sperimenteremo le nostre emozioni, interazioni e reazioni che difficilmente potremmo provare in un semplice allenamento fisico in palestra, o anche con un gruppo misto. Praticare l'autodifesa tra donne ci aiuterà a sviluppare una percezione "diversa" delle sit uazioni di pericolo che coinvolgono, o potrebbero coinvolgere, noi e le altre donne che ci circondano . Durante il Corso impareremo : COME RICONOSCERE E AFFRONTARE LA "VIOLENZA CONTRO LE DONNE" • riconoscere i tipi di violenza sessista e omofoba (psicologica, economica, fisica, sessuale, stalking) • affrontare la violenza domestica, nelle relazioni/coppia • decostruire la percezione di sè come vittima potenziale • parlare di ruoli e stereotipi oggi • come è cambiato oggi il rapporto uomo/donna • capire l'importanza di autodeterminazione e valorizzazione di se' • costruire rapporti di solidarietà' tra donne • costruire un nuovo immaginario femminile • interazioni sessuali/consenso COME PREPARARTI AD AFFRONTARE UN CASO DI AGGRESSIONE • Come riconoscere le situazioni di rischio e valutarne l'effettiva pericolosità. • Acquisire strategie di prevenzione • riconoscere e dominare la paura • rafforzare la volontà di imporsi (uso della voce, linguaggio del corpo) • percepire e valutare la propria forza fisica • Imparare ad orientarsi, reagire e mantenere l'equilibrio • superare paure e insicurezze attraverso il gioco e la teatralizzazione di situazioni "tipo" COME REAGIRE IN CASO DI AGGRESSIONE • Colpi di mano, di gomito, calci e ginocchia • Come neutralizzare l'aggressore senza ricorrere alla forza fisica: leve articolari e punti dolorosi, colpi "scorretti" • come difendersi utilizzando "oggetti comuni" • come liberarsi da prese al corpo. INIZIO: 22 marzo 2017 DESTINATARIE: tutte le donne dai 18 anni COSTO: GRAUITO DURATA: 10 lezioni INFO: autodifesadonna@gmail.com - lusa77@gmail.com https://www.facebook.com/CORSO-Autodifesa-Femminile-473808932814687