Corso di calligrafia in corsivo. Dalla penna al pennino

Un Corso di Calligrafia a Milano

Dresano (MI), 9-10 settembre 2017, ore 10-18

Scrivere in Corsivo: dalla penna al pennino. Corso di calligrafia in corsivo in due moduli.



Un corso di calligrafia a Milano: due moduli, due giorni, due modalità per muovere i primi passi nel mondo della calligrafia con la scrittura corsiva cancelleresca. Il corso di calligrafia cancelleresca si terrà il 9 e 10 settembre 2017 presso la Biblioteca Comunale Del Parco di DRESANO (MI), dalle 10 alle 18; prenderemo in mano matite e penne per arrivare a padroneggiare i pennini tronchi, trascorrendo qualche ora a studiare esecuzione formale e corsiva della cancelleresca, affascinante scrittura storica patrimonio culturale dell’Umanesimo italiano.



DESCRIZIONE DEL CORSO DI CALLIGRAFIA

Il corso di calligrafia si articola su due moduli, indipendenti ma collegati. Si può partecipare indistintamente al primo o al secondo, oppure frequentarli entrambi (il primo modulo è propedeutico al secondo). La partecipazione al corso “avanzato” non è vincolata alla partecipazione al corso “base”, così come non è necessario aver partecipato al primo per aderire al secondo.



1. Scrivere Meglio, sabato 9 settembre 2017 (8 ore): laboratorio pratico di calligrafia orientato all’applicazione di un modello storico (il corsivo italico) alla scrittura quotidiana di ognuno, con penne, matite e pennarelli.

2. La Cancelleresca, domenica 10 settembre 2017 (8 ore): corso di calligrafia corsiva su modello rinascimentale, realizzato con con strumenti scrittori tradizionali come i pennini tronchi e gli inchiostri su carta calligrafica.

3. Scrivere in Corsivo: dalla penna al pennino, sabato 9 settembre 2017 e domenica 10 settembre 2017 (16 ore): corso di calligrafia corsiva completo, che comprende i precedenti due moduli (il primo propedeutico al secondo) e ne utilizza tutti gli strumenti.





COSTI E ISCRIZIONE ONLINE AL CORSO

I costi per la partecipazione al corso di calligrafia variano a seconda dei moduli:

1. Scrivere Meglio, sabato 9 settembre 2017 (8 ore): 90€

2. La Cancelleresca, domenica 10 settembre 2017 (8 ore): 130€

3. Scrivere in Corsivo: dalla penna al pennino, sabato 9 settembre 2017 e domenica 10 settembre 2017 (16 ore): 190€



Nelle cifre di ognuno di questi moduli sono compresi: i materiali (pennini, inchiostro naturale calligrafico, cannucce, carta calligrafica Fabriano, penne di diversa natura e matite, falsariga, accessori di scrittura), i manuali e le dispense che forniremo noi e che resteranno in mano a chi si iscrive per continuare ad esercitarsi a laboratorio concluso. Voi non dovrete portare nulla, esclusi la pazienza e l’entusiasmo; forniremo noi tutto il materiale.



Ci si può iscrivere online al corso e versare l’intera cifra in un’unica soluzione; il sistema sicuro di pagamento online paypal fa al caso nostro: è veloce, efficace, voi avrete un documento che certifica il pagamento e noi il vostro versamento tracciato.

Il corso è a numero chiuso: massimo 15 partecipanti. L’iscrizione online garantisce la vostra iscrizione: chi effettua questo pagamento è automaticamente iscritto al corso, gli altri saranno messi in coda e se il numero degli iscritti raggiunge, prima della data del corso di calligrafia, il tetto di 15 partecipanti non potremo accettarli.

ISCRIZIONE ONLINE QUI: http://www.bellascrittura.eu/corso-di-calligrafia-a-milano/



INFO E CONTATTI

Per saperne di più su questo corso di calligrafia a Milano, per i dettagli dell’iscrizione o solamente per maggiori informazioni, puoi contattare il docente Lorenzo Paciaroni, all’indirizzo email info@bellascrittura.eu o telefonicamente al 389.9474712 (anche con whatsapp). Sul posto, per informazioni logistiche, si trova l’organizzatrice del corso, Jessica, reperibile per info e suggerimenti al 349.4372596.



