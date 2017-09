Corso di formazione per allievi soccorritori

Per chi volesse provare ad affrontare un percorso formativo diverso dal solito, certo non facile ma foriero di sicure gratificazioni in termini di crescita personale interiore, Emergenza Milano Soccorso, con sede in via George Sand 46 ad Affori, organizza anche quest’anno un corso di formazione per aspiranti allievi soccorritori regionali esecutori, addetti al soccorso sanitario di emergenza urgenza in ambulanza, aperto a tutta la cittadinanza.

L’associazione oramai presente da diversi anni sul territorio del Municipio 9, consta di circa 70 soccorritori certificati, è centro di formazione regionale accreditato e, solo nel 2017, ha già svolto oltre 2500 missioni di soccorso sanitario pubblico di urgenza ed emergenza sul territorio di tutta l’area metropolitana di Milano.



L’appuntamento è per Lunedì 2 Ottobre, alle ore 20.30 presso l’Auditorium di Cassina Anna, in via Sant’Arnaldo 17 a Milano in cui sarà possibile, senza impegno, partecipare alla serata di presentazione del corso.



Per informazioni: info@ems.mi.it