Corso gratuito di filosofia attiva in bicocca - Incontro di presentazione

“Il Corso di Filosofia Attiva" in 12 incontri vi permetterà di riscoprire la validità degli insegnamenti delle Filosofie e dei Grandi del passato in Oriente ed Occidente per capire la loro validità e per poterli vivere anche oggi.



Che cos'è la Filosofia Attiva?

La Filosofia Attiva è una filosofia d’azione, non contemplativa. È “Amore per la Saggezza o per la Conoscenza”, come naturale inquietudine che spinge l’essere umano a cercare risposte alle domande essenziali della vita.

Ogni uomo e ogni donna sono potenzialmente filosofi, perché non esiste nessuno che sia così insensibile da non essersi chiesto qualche volta: “Da dove vengo? Dove vado? Finirà tutto con la morte? Sono esistito prima di nascere fisicamente?"

Ed ancora: perché mi succedono queste cose? Perché non sono più felice? Perché ci sono tanti infelici sulla terra? (Angelo Livraga Rizzi, fondatore di Nuova Acropoli)

Di fronte a domande tanto grandi, spesso l’essere umano si chiude e rinuncia a cercare risposte, preferendo immergersi nella “realtà” dell’esistenza.

Nuova Acropoli vuole risvegliare il filosofo che è in ciascuno di noi, avvicinandoci con autentico spirito di ricerca al pensiero e soprattutto all’esempio di grandi uomini che, in Oriente ed Occidente, hanno lasciato orme indelebili, da seguire nella vita di tutti i giorni.



Perché studiare filosofia?

Oggi, siamo in grado di trovare e leggere qualsiasi libro, metterci in contatto con chiunque dovunque si trovi, visitare qualsiasi luogo, ma le domande più importanti sul senso della vita, sul come raggiungere la felicità, sul destino dell’uomo, rimangono ancora senza risposta. L’accesso alla cultura non ci ha reso più colti, al contrario è cresciuto il numero degli analfabeti e dei cosiddetti analfabeti funzionali. Abbiamo separato la nostra vita dalle nostre convinzioni ed attitudini, dividendo i pensieri, i sentimenti e le azioni come se in noi coesistessero persone diverse. La filosofia attiva ricerca la coerenza tra il pensare, il sentire e l’agire e crea legami tra gli esseri umani e tra essi e la natura, nella consapevolezza che ogni miglioramento che vorremmo si realizzasse nel mondo debba partire da noi stessi.



A chi è rivolto?

A chi vuole non solo informazioni, ma condivide l’idea che il processo di cambiamento della società parte dall’interno dell’essere umano e vuole apprendere come fare per poter essere utile a se stesso ed alla società. Non occorre alcun prerequisito ed il percorso può essere seguito a partire dai 16 anni.



Obiettivi del corso

Sviluppare una visione filosofica della realtà individuale e collettiva, conoscersi meglio, acquisire strumenti per migliorarsi, imparare ad agire in gruppo, poter condividere interessi ed aspirazioni con tante persone di tutte le età.



Metodo

Il corso introduttivo prevede il metodo comparato tra le principali filosofie dell’Oriente e dell’Occidente con utilizzo e lettura dei testi originali. I temi sono svolti anche con il supporto di mezzi multimediali, utili al collegamento tra i grandi insegnamenti e la letteratura, la poesia o la cinematografia contemporanea. Comprende esercizi pratici di psicologia, attività di interazione di gruppo e partecipazione ad iniziative di cittadinanza attiva, quali azioni di volontariato ambientale, culturale e sociale.

Il corso di filosofia proposto è introduttivo ad un ampio programma di studi.

Prevede 12 incontri settimanali, della durata di due ore, ed il linguaggio utilizzato è semplice e diretto, adatto a chiunque voglia avvicinarsi anche per la prima volta all’antica e sempre giovane scienza delle scienze. L'approccio differente da quello scolastico non si sofferma più di tanto sulle informazioni, ma va all'essenza del pensiero dei filosofi.

È possibile iscriversi dai 16 anni in su, costituendo il corso anche un valido aiuto per l’approccio scolastico alla materia.

Scopri la Filosofia con Nuova Acropoli

