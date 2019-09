Croce Bianca Milano Vialba, associazione di volontariato attiva a Milano dal 1958, organizza un corso gratuito di primo soccorso aperto a tutti.

Nei due incontri, tenuti da soccorritori volontari dell'associazione, verranno affrontati semplici ma importanti argomenti di primo soccorso in ambito domestico e pediatrico.



Il corso si terrà nei locali della parrocchia di via Ojetti (Milano, quartiere Gallaratese), l'iscrizione è obbligatoria (max 60 partecipanti)



per iscrizioni e info: corsi@crocebiancavialba.org



Programma:

giovedì 19 settembre 2019 ore 21.00 - Primo Soccorso domestico

giovedì 26 settembre 2019 ore 21.00 - Primo Soccorso pediatrico