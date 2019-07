Un corso per bambini per imparare a nuotare come le sirene

Tutti i lunedì di luglio i Bagni Misteriosi propongono un corso di mermaiding, nuoto con la coda da sirena, è un’attività per adulti e bambini che aiuta a migliorare l’acquaticità e la familiarità con il mondo acquatico.

Un corso con la monopinna

Il mermaiding viene praticato in superficie e in apnea con l’ausilio del monopinna integrato nella coda da sirena; tonifica il corpo, rilassa, aiuta a migliorare l’attività respiratoria e la circolazione sanguigna oltre che offrire ai bambini un momento ludico e di impagabile spensieratezza. In collaborazione con "Le Sirene Giransole Bergamo".

Per prenotazioni: info@bagnimisteriosi.com.