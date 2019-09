Corso soccorritori volontari - Presentazione 2019

Croce Bianca Milano sezione Milano Vialba, associazione di volontariato attiva a Milano dal 1958, presenta martedì 8 ottobre i propri corsi per volontari.

Verranno illustrate le possibilità di volontariato in associazione come Soccorritore Volontario e Volontario Trasporto Sanitario.



La presentazione, senza impegno, si terrà martedì 8 ottobre 2019 alle ore 21 nei locali della parrocchia di via Ojetti (quartiere Gallaratese).

I corsi sono gratuiti.



per info: corsi@crocebiancavialba.org



#anchetupuoi !