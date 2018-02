Inizio corso per futuri volontari croce bianca milano Sez. Giussago

Il nuovo corso per futuri volontari Croce Bianca Giussago 2018 inizia il 19 Marzo 2018 alle ore 21 presso la sala comunale di Piazzale Cesarino Sacchi (via roma angolo via Spinelli) a Giussago inizia



1- inizio corso per addetto ai trasporti sanitari.

servizi diurni in ambulanza.

(es. accompagnatore per dimissioni, ricoveri, visite mediche).



2- Inizio corso per soccorritore esecutore.

servizi di emergenza urgenza (118).



Tutti i corsi sono gratuiti.

Per ogni informazione contattaci per email info.corsi@crocebiancagiussago.org o telefonicamente al numero 0382 924963.



Novità puoi contattarci anche via Whatsapp al numero 0382 924963.