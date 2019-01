Corteo dei Re Magi: domenica 6 gennaio da piazza Duomo a Sant'Eustorgio

Domenica 6 gennaio 2019, in occasione dell'Epifania, torna a Milano il tradizionale appuntamento del corteo dei Re Magi, simbolo della città dagli anni '60. L'evento prevede la grande partecipazione di oltre cento figuranti in costume storico tra pastori, dame, fanti e cavalieri.

Il corteo si ritroverà alle 11 in Piazza Duomo con i tre Re Magi, la Banda Civica e vari gruppi di figuranti in costume; dopo la solenne benedizione, si partirà alle 11:30 alla volta di via Torino, verso le colonne di San Lorenzo (con una sosta alla Basilica di San Lorenzo, alle ore 12:15, per rievocare l'incontro dei Magi con Erode e la sua scorta), proseguendo poi per corso di Porta Ticinese, fino alla conclusione presso la Basilica di Sant'Eustorgio. Qui verrà qui allestito un palco con i personaggi della Sacra Famiglia, a cui i Magi porteranno i doni.

Evento gratuito.