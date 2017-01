Il 6 gennaio torna il "Corteo storico dei Re Magi", da piazza Duomo a Sant'Eustorgio

Venerdì 6 gennaio per l'Epifania torna il Corteo storico dei Re Magi, la sfilata in costume che partirà da piazza Duomo per arrivare alla Basilica di Sant'Eustorgio.

La tradizionale manifestazione milanese vedrà coinvolti i tre Re, la Banda Civica e vari gruppi di figuranti con costume a tema. Il ritrovo è previsto alle 11:30 in piazza Duomo; il corteo sfilerà poi per via Torino fino alle Colonne di San Lorenzo. Qui alle 12:15 i Magi incontreranno il re Erode, per poi partire in direzione di San'Eustorgio, dove offriranno i loro auguri e doni.

La rievocazione storica si rifà all'episodio secondo cui il vescovo Eustorgio nel 300 avrebbe trasferito i resti dei tre Re Magi da Costantinopoli a Milano. Le presunte reliquie sono attualmente collocate in un'urna custodita nella Basilica di Sant'Eustorgio, la cui torre campanaria a otto punte è un riferimento alla cometa che avrebbe guidato i Magi verso Betlemme.