Primo corteo studenti a Milano, contro alternanza scuola-lavoro venerdì 13 ottobre 2017

Il 13 Ottobre, alle ore 9:30, gli studenti e le studentesse degli istituti superiori di Milano e provincia torneranno in largo Cairoli per il primo corteo studentesco dell’anno.

Non è stato specificato il percorso per ora con esattezza, ma solitamente la manifestazione si scioglie intorno all'ora di pranzo e si snoda nelle vie del centro.

"Mentre il Governo si avvia verso la fine della legislatura concentrando il dibattito pubblico intorno ai temi dello “Ius Soli” e della legge elettorale, gli studenti fanno i conti con l’applicazione dell’ultima riforma dell’istruzione, approvata il 13 Luglio 2015 e denominata “Buona Scuola”. La parte più controversa della riforma è sicuramente l’ “alternanza scuola-lavoro”, la quale prevede che ogni studente delle scuole superiori dedichi parte del suo tempo libero per un “esperienza lavorativa”, ovviamente a titolo gratuito. Questa riforma è stata benedetta in primis da Confidustria che, in questo periodo di recessione, non poteva chiedere di meglio: giovani che lavorano gratis obbligati dal MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca)", scrivono gli organizzatori.