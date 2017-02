Festa della Donna: corteo serale dal Pirellone

Non una di meno è il nome del corteo serale che, in occasione della Festa della Donna, l'8 marzo partirà dal Grattacielo Pirelli.

L'iniziativa è promossa da una rete di centri antiviolenza, sindacati, associazioni per i diritti delle donne. Non una di meno prevede anche uno sciopero a livello globale contro la violenza maschile e in favore di una trasformazione profonda della società.

Tra rivendicazioni dei partecipanti: accesso alla giustizia e protezione immediata per le vittime di violenza; diritto all'aborto libero, sicuro e gratuito ed eliminazione dell'obiezione di coscienza; reddito di autodeterminazione, contro la precarietà; educazione alle differenze.

Il raduno delle donne del Municipio 7 che prenderanno parte alla manifestazione è previsto alle 16:30 alla fermata della metropolitana di Bisceglie (MM1).

Il corteo, in programma dalle 18 alle 21, partirà da piazza Duca d'Aosta per concludersi in porta Venezia. Per maggiori info: nonunadimeno.wordpress.com, www.facebook.com/events/606000729594201.