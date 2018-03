Corteo studentesco per la Festa della Donna: l'8 marzo da Cairoli

Il corteo studentesco organizzato dal Coordinamento Dei Collettivi Studenteschi e dall'associazione Non Una di Meno sfilerà l'8 marzo, in occasione della Festa della Donna, partendo da largo Cairoli.

La manifestazione, che promuove uno sciopero globale femminista, ha l'obiettivo di combattere la violenza di genere, la cultura sessista, la disinformazione e i pregiudizi e, al contempo, promuovere una società più equa che sappia superare gli stereotipi e le discriminazioni di genere. "Da un lato la donna e la libertà sessuale sono ancora oggetto di giudizio morale dall'altro il corpo delle donna viene strumentalizzato e sfruttato a fini commerciali e iconizzato come oggetto sessuale a completa disposizione dell'uomo. Inoltre la maggior parte dei femminicidi, stupri e violenze avvengono in luoghi del quotidiano, spesso perpetrati da parenti o persone vicine e non da estranei", scrivono gli organizzatori.



Diverse le rivendicazioni dei manifestanti: la facoltà di decidere del proprio corpo (contro la presenza di obiettori di coscienza negli ospedali e nei consultori), il diritto di scegliere la propria identità di genere, la libertà di scegliere la propria attitudine e il proprio modo di vestire senza essere colpevolizzati. "Vogliamo poter avere la consapevolezza e la libertà per fare qualsiasi tipo di scelta, sessuale, fisica, scolastica e lavorativa senza rientrare in un modello ideale che non ci appartiene", continuano i rappresentanti del Coordinamento dei Collettivi.