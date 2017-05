Il 21 maggio torna "Cortili aperti": le dimore storiche visitabili in Lombardia

Domenica 21 maggio a Milano torna Cortili aperti, la manifestazione a cura del Gruppo Giovani ADSI Lombardia che rende accessibili palazzi e dimore storiche a Milano e in Lombardia.

Nelle province di Bergamo, Brescia, Lecco, Mantova, Pavia, Varese e Milano stessa, saranno visitabili quindici strutture:

BERGAMO:

Palazzo Agliardi (via Pignolo, 86 Bergamo) – www.bergamogiardiniedimore.it

Visite guidate con inizio alle ore 10 – 11 – 12 e 15 – 16 – 17 – 18

Palazzo Moroni (via Porta Dipinta, 12) – www.bergamogiardiniedimore.it

Visite guidate con inizio alle ore 15:00 e 16:30

Palazzo Terzi (piazza Terzi, 2) – www.palazzoterzi.it – Visite guidate ogni 30 minuti con inizio alle ore 10:00 alle ore 12:30 e poi dalle ore 14:00 alle ore 18:00

Villa Grismondi – Finardi (via Volturno, 11A/23) – www.villagrismondifinardi.it/

Visite guidate alle ore 10-11-12 e 15-16-17-18

Palazzo Barbò (via San Rocco, 1 Torre Pallavicina) – www.palazzobarbo.com/

Visite guidate dalle ore 10:00 – 12:00 e 15:00 – 18:00

Palazzo Oldofredi – Tadini – Botti (via San Rocco – Torre Pallavicina) – Visite guidate alle ore 10:00 – 11:00 e poi 15:00 – 16:00 – 17:00

BRESCIA:

Borgo Mosnel (via Abba, 38 Camignone di Passirano) – www.mosnel.com

Visite guidate alle ore 10:00 – 11:30 – 14:00 – 15:30 – 17:00 su prenotazione al numero 329 5907390 oppure quellicheilvino@mosnel.com

Isola del Garda (via Isola del Garda, 1 San Felice del Benaco) – www.isoladelgarda.com – Visite guidate dalle ore 10:00 alle 12:30 con partenza da Salò e dalle ore 14:00 alle 16:30 con partenza da Porto Torchio di Manerba del Garda – Orari Battelli da verificare sul sito internet

Palazzo Torri (via S. Eufemia, 5 Nigoline di Cortefranca) – www.palazzotorri.it

Visite guidate dalle 15:00 alle 18:00 su prenotazione al numero 335 5467191 oppure palazzotorri@libero.it

Villa Fanti (via Garibaldi, 21 Castenedolo) Visite guidate dalle ore 15:00 alle 19:00

COMO:

Parco di Villa Carcano (via Piave, 4 Anzano del Parco) – www.villacarcano.com – Visite guidate alle ore 11:00 ed alle ore 15:30 con prenotazioni su https://bookeo.com/parcovillacarcano oppure al recapito: 340 9462516

LECCO:

Palazzo Bassi Brugnatelli (via Donna Ida Fumagalli, 23 – Robbiate, in foto)

Prenotazione consigliata: segreteria@palazzobassibrugnatellionlus.com – Visite guidate dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle 18:00

MILANO:

Residenza Vignale (via Enrico Toti, 2)

Visite guidate dalle ore 14:00 alle 17:00 con prenotazione sul sito internet – www.residenzavignale.com

MONZA E BRIANZA:

Villa Zari (corso Italia, 8 – Bovisio Masciago) Visite guidate dalle ore 14:00 alle 17:00 solo con prenotazione sul sito internet – www.villazari.com

PAVIA:

Castello di Chignolo Po (via Stazione – Chignolo Po) – Visite guidate dalle ore 14:30 alle 18:30 ogni 30 minuti – www.castellodichignolopo.it.