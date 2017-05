"Cortili aperti" torna domenica 21 maggio: tutte le strutture accessibili

Domenica 21 maggio a Milano torna Cortili aperti, la manifestazione a cura del Gruppo Giovani ADSI Lombardia che rende accessibili palazzi e dimore storiche nelle adiacenze di via Manzoni.

Di seguito tutte le strutture visitabili in città:

• Palazzo Belgiojoso (piazza Belgiojoso, 2);

• Casa Bergamasco (via Morone, 2);

• Casa Marchetti (via Morone, 4);

• Casa Del Bono (via Borgospesso, 21);

• Palazzo Vidiserti (via Bigli, 10);

• Palazzo Borromeo d’Adda (via Manzoni, 41);

• Palazzo Anguissola Antona Traversi (via Manzoni, 10);

• Palazzo Morando (via Sant’Andrea, 6);

• Palazzo Bagatti Valsecchi (via Gesù, 5).

Per l'occasione le corti ospiteranno esposizioni di auto storiche grazie alla collaborazione di CMAE (Club Milanese AutoMotoVeicoli d’Epoca). Inoltre sarà possibile usufruire di visite guidate organizzate dall'Associazione Culturale Città Nascosta Milano, con partenza dall'infopoint di Palazzo Borromeo d’Adda (via Manzoni 41) dalle 10 alle 17 (per prenotazioni: solopervoi@cittanascostamilano.it, 02 49533008, 347 3661174, fino alle 18 del 20 maggio). Infine ad aspettare il pubblico anche i musicisti della Fondazione Milano Civica Scuola di Musica, che offriranno momenti di intrattenimento musicale durante tutto l'arco della giornata. Per maggiori info: giovani.lombardia@adsi.it | 02 76318634.