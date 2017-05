Cortili aperti 2017 a Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Torna la giornata in cui il grande pubblico può avvicinarsi alle Dimore Storiche Private Meneghine e scoprire una parte di Milano normalmente inaccessibile. Sarà possibile inoltre ottenere una guida illustrativa il cui ricavato verrà devoluto al restauro di un'opera d'arte di pubblica fruibilità. Gli allievi di Milano Civica Scuola di Musica Claudio Abbado si esibiscono nel cortile di Palazzo Borromeo d'Adda in via Manzoni 41 dalle 11 alle 18 con brani di Verdi, Schumann, Debussy, Mozart e Wagner. Si possono visitare i cortili dei seguenti Palazzi: Palazzo Belgiojoso - Piazza Belgiojoso, 2 Casa Bergamasco - Via Morone, 2 Casa Marchetti - Via Morone, 4 Casa Del Bono - Via Borgospesso, 21 Palazzo Vidiserti- Via Bigli, 10 Palazzo Borromeo d'Adda - Via Manzoni, 41 Palazzo Anguissola Antona Traversi - Via Manzoni, 10 Palazzo Morando - Via Sant'Andrea, 6 Palazzo Bagatti Valsecchi - Via Gesù, 5 #adsi #cortiliaperti #giornatenazionaliadsi

Gallery