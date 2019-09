Corto week end gara di cortometraggi

L’ edizione 2019 di Corto Week End, inserita nel programma

della Milano Movie Week del Comune di Milano, vedrà il suo svolgimento a Milano dal 13 al 15 settembre



Svolgimento della Gara a partecipazione libera e gratuita

Ad ogni partecipante e troupe in gara verrà assegnata una determinata zona di Milano I partecipanti in gara dovranno quindi ambientare il loro cortometraggio prevalentemente nella zona assegnata. Altro vincolo da inserire nella storia sarà un oggetto misterioso che sarà comunicato a inizio gara

Per iscrizioni alla gara vedi regolamento su www.cortoweekend.it tel 3472338514

La gara di cortometraggi vedrà il suo epilogo nella serata di Lunedi 16 Settembre

quando si avranno le proiezioni dei lavori realizzati nei quartieri di Milano



Le proiezione e premiazioni dei cortometraggi avverranno il Lunedi 16 settembre

Ore 19.45 presso Il Cinemino www.ilcinemino.it Via Seneca, 6 Milano.