"Cosa bolle in biblioteca": il 16 giugno a Cologno Monzese 'biblioaperitivo' con musica dal vivo

Cosa bolle in biblioteca, la serata che inaugura la nuova sala macchina della Biblioteca Sormani di Cologno Monzese (MI), arriva sabato 16 giugno, dalle 18 alle 20, con musica dal vivo, giochi digitali a tema, letture ad alta voce e attività per i più piccoli.

Ad allietare l'evento la musica di Acoustic Blue Duo (in foto), la formazione composta da Veronica Pandini (voce) e Pino Cagnetta (chitarra). In programma anche: scrittura creativa, poesie, "kamishibai" per i bambini e incontri con i bibliotecari.