Ferragosto solidale: cocomerata per l'integrazione alla Casa dell’Amicizia

Il Ferragosto della Casa dell'Amicizia di via Olivetani 3 sarà all'insegna della solidarietà. La serata promossa dalla Comunità di Sant’Egidio (movimento laico per l'assistenza ai poveri e il pacifismo), infatti prevede una grande "cocomerata per l'integrazione", con anziani e immigrati a dividere lo stesso tavolo e festeggiare.

"In un periodo in cui si sentono troppe voci cariche di pessimismo, diffidenza e contrapposizione, e più frequenti sono gli episodi di intolleranza, la Comunità ricorda che il vivere insieme è una realtà del nostro Paese. Un esempio su tutti: i tanti immigrati che lavorano nelle case degli italiani e si prendono cura degli anziani e dei bambini", scrivono gli organizzatori, che invitano tutti i milanesi a prendere parte all'iniziativa.

A partire dalle 19 mangiando tutti insieme una rinfrescante anguria i partecipanti diranno "no alle paure, sì all’integrazione e al vivere insieme che assicura a tutti, italiani e immigrati - molti dei quali ormai 'nuovi italiani' - sicurezza e lavoro".