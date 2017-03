Fuorisalone 2017 a Milano:

la mappa interattiva con i 10 migliori eventi

Dal 4 al 9 aprile sarà ancora Fuorisalone a Milano, evento organizzato in concomitanza con il Salone del Mobile di Rho Fiera. Il tema dell'edizione 2017, come dichiarato dall'assessore Tajani alla conferenza di presentazione, è quello della: "manifattura 4.0. Un nuovo modo di guardare alla produzione che, coniugando il recupero dei saperi artigiani e l’utilizzo delle nuove tecnologie, può essere un driver importante per generare crescita economica e lavoro combinando innovazione tecnologica, coesione sociale e sostenibilità ambientale nel settore del design e dell’arredo”.

I quartieri coinvolti nel Fuorisalone 2017 saranno: Sant'Ambrogio, le Cinque Vie, Brera e Porta Venezia, che si trasformano in veri e propri Design District; Tortona, il cui fulcro sarà il Superstudio Più con il SuperDesign Show; Lambrate, che propone diversi eventi dislocati in via Ventura e nelle strade adiacenti; Cadorna, con le iniziative a La Triennale.

In agenda per l'edizione di quest'anno: il 7 aprile la notte bianca di Brera, zona dove gli eventi della settimana avranno per tema il gioco; l'apertura delle attività di Ventura Centrale; Superdesign Show 2017, al Superstudio Più con cibo, interattività e tecnologie fantascientifiche; le installazioni nei cortili dell'Università degli Studi di Milano; le attrattive di NoLo; lo Eat Urban Food Truck Festival, a Sant'Ambrogio con street food in giardino; le Poesie di neon ospitate alla Casa del Manzoni; spazi dedicati a bambini e animali; il coinvolgimento di appartamenti e dimore storici; l'esposizione Salone Satellite 20 anni di nuova creatività, alla Fabbrica del Vapore; Green Smart Living, il modulo abitativo all'insegna di salute e sostenibilità, al Base. Per il programma completo consultare fuorisalone.it.