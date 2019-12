A Natale e Capodanno a teatro: ecco come avere biglietti super scontati

Dal concerto di Capodanno al mitico gospel; e ancora, gli Abba e Kinky Boots. Sono tanti gli spettacoli al Teatro Nuovo di Milano che, in esclusiva per il lettori di MilanoToday, possono essere acquistati con biglietti a prezzi iper scontati. Ecco tutte le occasioni. Attenzione: i tagliandi sono pochissimi.

Christmas Gospel The Harlem Voices

The Harlem Voices nascono a New York, nel celebre quartiere di Harlem, e nel corso della loro lunga carriera hanno sviluppato uno stile e una linea musicale molto personale. Artisticamente, gli Harlem Voices non sono etichettabili sotto un genere preciso, in quanto amano dilatare i confini del genere gospel e creare melodie dinamiche arricchite di armonie, con sfumature r’n’b, soul e funky. Amano inoltre muoversi, ballare, creare sul palco coreografie: assistere a un loro spettacolo è un piacere, oltre che una gioia. Tutti i membri di questo eccezionale coro gospel hanno almeno 20 anni di esperienza nel mondo della live music. Hanno cantato e suonato nei più prestigiosi gruppi gospel, soul e rock (Maray Carey, Yolanda Adams, Fantasia, Shakira, Ronda Ross, U2, solo per citarne alcuni). Dal 2014 alla guida di The Harlem Voices vi è Eric B. Turner, pastore del Worship Center Church of Harlem e Professore alla New York University di Psicologia dello Spettacolo. Turner, oltre che importante figura di riferimento per la comunità di Harlem, da alcuni anni lead singer negli attuali Temptations e Drifters e attore e musicista in diversi musical di Broadway. Si è anche esibito durante il ballo Inaugurale della Presidenza di Barack Obama nel 2009.

Concerto di Capodanno 2020

L’Orchestra Musica in Scena torna per brindare al nuovo anno all’insegna della tradizione. Il concerto dell’Orchestra diretta dal maestro Paolo Marchese, e accompagnata dal soprano Alessandra Floresta, è oramai un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica classica. Il concerto di Capodanno propone il meglio della tradizione del valzer viennese tra cui: Künstlerleben (Artist’s Life) Waltz (Johann Strauss), Annen-Polka (Johann Strauss), Tritsch Tratsch Polka schnell (Johann Strauss), Persischer Marsch (Johann Strauss), An der schönen blauen donau (Johann Strauss), Frühlingsstimmen (Johann Strauss), Tu che m’hai preso il cuor (Franz Lehar), Auf der Jagd (Johann Strauss), Banditen-Galopp (Johann Strauss), Radetzky March (Johann Strauss).

Il musical Kinky Boots

Kinky Boots, vincitore di tutti i maggiori premi Best Musical, tra gli spettacoli più apprezzati di Broadway e del West End di Londra, è una favolosa celebrazione musicale dell’amicizia e della convinzione che può cambiare il mondo quando si cambia idea, quando si riesce a vedere tutto con altri occhi. Kinky Boots trascina il pubblico dagli angusti spazi della fabbrica, alle sfilate glamour di Milano. Charlie Price eredita dal padre la fabbrica di scarpe di famiglia, ormai ridotta al lastrico. È costretto a licenziare alcuni dipendenti e, per risollevare le sorti dell’azienda, capisce che deve assolutamente diversificare la sua produzione. Serve un’idea straordinaria che arriverà proprio assistendo allo spettacolo di Lola, una favolosa drag queen che, per esigenze sceniche, ha bisogno di nuovi stivali, forti e robusti.