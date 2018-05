"Così tanta bellezza": dal 4 all'8 giugno all'Elfo

Così tanta bellezza. La bellezza secondo Accordino. Un atto di resistenza poetica - di e con Corrado Accordino, assistente alla regia Valentina Paiano, produzione La Danza Immobile/Teatro Binario 7 - andrà in scena dal 4 all'8 giugno al Teatro Elfo Puccini.

La pièce propone una riflessione "sull'esistenza dell'uomo contemporaneo, su ciò che possiede e su come impiega il proprio tempo, è un'esortazione a non lasciarsi sfuggire le occasioni di bellezza che quotidianamente accadono. La bellezza di dire ciò che potrebbe essere meglio per sé e per gli altri, di essere se stessi, la bellezza di guardare alla nostra esistenza con ironia e leggerezza", scrivono gli organizzatori.

Nella vita di un uomo qualunque - moglie, due figli, un lavoro dignitoso, qualche amico per il fine settimana con cui condividere una piccola trasgressione - si manifesta una bellezza accecante e devastatrice...