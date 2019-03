"Cosìmipiace leonardo" - Street artist, scuole e gruppi cercasi per la stazione milano porta Garibaldi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sarà la figura di Leonardo da Vinci, nell’anno in cui si ricordano i 500 anni dalla scomparsa, che ispirerà artisti, scuole, comunità, gruppi di giovani e singoli cittadini per portare una nuova ondata di colore sulla lunghissima parete che divide la zona nord della Stazione Milano Porta Garibaldi dal quartiere Isola. I volontari del progetto cosìMIpiace, che già in passato, insieme a tanti street artist, hanno abbellito la stessa stazione con il precedente progetto EscoAdIsola.it, hanno pubblicato, come sempre in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), un nuovo bando sul sito www.cosimipiace.it per artisti e gruppi che potranno ispirarsi ai molteplici aspetti del personaggio che ha lasciato un segno importante nella storia di Milano: Leonardo come artista, Leonardo come genio, Leonardo come indagatore ed osservatore, Leonardo come innovatore e personaggio illustre di Milano. Novità assoluta di questa edizione è l’apertura a scuole, centri di aggregazione per giovani, comunità locali, gruppi anche non costituiti formalmente che in un’ottica di collaborazione in rete hanno un’opportunità unica ed organizzata di abbellire con la loro opera una zona di Milano molto particolare e che sta vivendo profondi cambiamenti. Curatore artistico del Community Street Art Day - Milano Porta Garibaldi 2019, sarà l’immancabile Gregorio Mancino, in arte Greg, che con le sue particolari doti unirà l’espressione di artisti affermati con volenterosi cittadini per poter esclamare tutti insieme “Così MI Piace!” Le candidature degli artisti con relativo bozzetto dovranno pervenire entro il 15 aprile 2019, data di nascita di Leonardo da Vinci, per i gruppi la scadenza è estesa al 26 aprile 2019. I materiali saranno forniti dall'organizzazione. La data di svolgimento del Community Street Art Day è prevista per sabato 8 giugno 2019. Due particolari bonus nel bando: “consegna prima” per chi invierà la candidatura entro il 30 marzo, e “porta un amico” per chi ha già partecipato e fa girare la voce. La speciale classifica darà una priorità di scelta dello spazio da dipingere. Il bando completo e la scheda di partecipazione è pubblicata sul sito www.cosimpiace.it Per info staff@cosimipiace.it QUALCOSA IN PIÙ SUL PROGETTO COSIMIPIACE Il progetto, ideato e realizzato dall’Associazione di Filosofia, Cultura e Volontariato “Nuova Acropoli”, è frutto di una proficua collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nata nel 2011 e tesa a promuovere il recupero di spazi urbani anonimi e grigi, spesso preda di atti vandalici, in luoghi colorati nei quali l’arte pittorica diviene veicolo di valori e spunto di riflessione, trasformandoli in gallerie d’arte, luoghi di bellezza, di senso e di incontro nel contesto cittadino. “CosìMIPiace” raccoglie le energie di artisti emergenti e non, che trovano in esso spazi ed occasioni per donare la propria arte. Ad oggi il progetto ha portato alla riqualificazione degli spazi delle stazioni ferroviarie di Porta Garibaldi, Porta Genova, Greco Pirelli, Romolo, San Cristoforo e Corsico. ASSOCIAZIONE NUOVA ACROPOLI Nuova Acropoli è una associazione che si occupa di filosofia, cultura e volontariato, presente a Milano dal 2009. Promuove, soprattutto tra i giovani, un impegno civico che porti a migliorare se stessi e l'ambiente, nella convinzione che l’esempio ed il coinvolgimento attivo siano metodi efficaci per essere cittadini responsabili. Accanto al progetto “CosìMIPiace”, l’Associazione Nuova Acropoli si occupa, tra le altre cose, della promozione della cultura attraverso incontri e conferenze di argomento filosofico, del contrasto all’abbandono scolastico (progetto PASS), delle attività di protezione civile. Per saperne di più, visita i siti dell’Associazione www.nuovaacropoli.it - www.cosimipiace.it - www.progettopass.it Per info staff@cosimipiace.it Nuova Acropoli Lombardia Milano Greco Bicocca - Piazzale Egeo, 8 Milano Lorenteggio - Piazza Tirana, 32 Tel 02/39527488 www.cosimipiace.it

