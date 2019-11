COSTRUIRE CATTEDRALI. La fabbrica di san Carlo Borromeo. Conferenza di FABIOLA GIANCOTTI. Interviene Gualtiero Scola, attore

In Bookcity Milano 2019



Nel 1577, Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano (1565-1584) pubblica le Instructionum fabricæ et supellectilis ecclesiasticæ, Libri II. La costruzione di nuove chiese, il restauro e la conservazione di quelle esistenti, la residenza dei vescovi nella loro diocesi, le visite pastorali e il culto dei santi. Questi gli argomenti di cui dà istruzioni dettagliatissime per la città e la Diocesi di Milano, e non solo, poiché tali Istruzioni si diffondono nell'intero Occidente cattolico. Al servizio dell'Arcivescovo c'erano, tra i migliori, ingegneri, architetti, pittori, scultori, ricercatori, teologi, imprese, maestranze specializzate e internazionali, consulenti, cronisti, stampatori, amministratori della cosa pubblica, contabili e amministratori della sua diocesi e ciascuno dei collaboratori che, con lui, lavoravano alla sua “fabbrica”.