Covid 19: anche Milano Porta Magenta affianca il comune in aiuto alle famiglie bisognose e indigenti

MILANO – I volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Milano Porta Magenta, sono attivi da alcuni giorni a sostegno del Comune milanese, portando la loro opera in sette “hub” temporanei, situati nel capoluogo lombardo e dedicati alla preparazione e distribuzione di pacchi alimentari destinati a famiglie bisognose. I volontari Anc sono dedicati a diverse mansioni: dalla gestione dell’afflusso e deflusso dei mezzi destinati alla consegna dei generi alimentari, alla preparazione dei pacchi e al loro carico sui veicoli. L’attività viene svolta nel pieno rispetto delle attuali normative per la prevenzione e il contenimento dell’epidemia di coronavirus Covid-19, ed è prestata a titolo completamente gratuito. L’attività proseguirà sino alla conclusione dell’attuale stato di emergenza e si affianca a un’altra iniziativa, avviata unitamente alla delegazione Lombardia dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia: una raccolta fondi tra i propri iscritti che, in poche settimane, ha permesso di acquistare tre ventilatori polmonari, donati a tre strutture ospedaliere di Milano, e 300 saturimetri destinati a malati in quarantena domiciliare nella provincia di Bergamo. • Fotografie in allegato: volontari Anc impegnati presso gli hub milanesi per la preparazione dei pacchi alimentari destinati a famiglie bisognose – Le foto allegate sono libere da copyright e di libera pubblicazione citando la fonte “Anc Milano Porta Magenta”. La sezione Milano Porta Magenta dell’Associazione Nazionale Carabinieri, costituita nel 2005, è dedicata alla memoria del Maresciallo Maggiore Aiutante Felice Maritano, stretto collaboratore del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e decorato di Medaglia d’oro al Valor Militare; ha in organico più di 600 iscritti che, oltre a mantenere e rinnovare le tradizioni dell’Arma, svolgono diverse attività di volontariato in occasione di eventi e presso musei e altre realtà milanesi, in favore della città e della comunità. La sede della sezione si trova a Milano, in via Lipari 6 dove ospita una mostra storica permanente dedicata all’Arma dei Carabinieri. Milano, 11 aprile 2016 Per maggiori informazioni: Presidente: Ten. CC. (r.) Elio Pedica – Tel. +39.02.4351.0466, mobile +39.335.7693.638 Capo ufficio stampa: C.re A. Giovanni Fava – Tel. +39.02.4351.0466, mobile +39.348.3043.589

