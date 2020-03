Covid-19, prosegue la raccolta fondi “diners club italia per croce rossa milano”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano, 20 marzo 2020 – L’emergenza Coronavirus non allenta la sua presa e per questo si moltiplicano gli sforzi per sostenere le attività del personale sanitario e dei volontari impegnati su tutti i fronti nel contrasto al Covid-19. Diners Club Italia prosegue il suo impegno a favore di chi si trova a fronteggiare questo difficile e drammatico momento con la raccolta fondi straordinaria: “Diners Club Italia per Croce Rossa Milano” campagna online accessibile dalla pagina facebook di Diners Club Italia, rivolta a Soci, esercenti e a tutti i cittadini che intendono fornire un aiuto concreto agli operatori e ai volontari di CRI Milano, che ogni giorno sono al servizio della comunità, delle persone sole, malate e in difficoltà. Il ricavato andrà a finanziare gli acquisti di presidi medico sanitari indispensabili all’attività quotidiana di affiancamento e ausilio al personale medico e alle persone che necessitano di assistenza. La raccolta Diners per Croce Rossa Milano ha già raggiunto quota 2000 euro, ma l’obiettivo è quello di arrivare, in tempi brevissimi, a raccogliere 10000 euro con cui sarà possibile, ad esempio, acquistare 125 kit di prevenzione, 120 dispositivi protettivi e oltre 30.000 guanti monouso. Inoltre, i Soci Diners Club Italia hanno la possibilità - attraverso il programma di loyalty Club Experience - di convertire i punti accumulati in donazioni per finanziare l’attività di Croce Rossa Milano. Le iniziative a favore di Croce Rossa Milano affiancano i provvedimenti già in essere, promossi da parte di Diners Club Italia a favore degli esercenti e dei Soci residenti nei 14 comuni compresi nella prima “Zona Rossa” in vigore dal 23 febbraio al 7 marzo. Diners Club è stata la prima carta di credito al mondo, presente sul mercato italiano dal 1958. Oggi fa parte del gruppo statunitense Discover Global Network, presente in 185 Paesi, scelto come partner da 44 milioni di esercizi commerciali con 8 milioni di Soci. In Italia Diners Club è stata acquisita nel 2015 dal Gruppo Cornèr Banca, leader in Svizzera nel settore bancario. Con 450.000 esercizi convenzionati e oltre 120.000 Soci, Diners Club è in Italia una realtà in forte espansione con una visione proiettata verso le forme più innovative di membership e pagamenti. Oggi conta su 110 dipendenti, distribuiti tra l’headquarters di Milano e la branch di Izola, in Slovenia, dove sono gestiti ICT, Operations e Customer Service. Per ulteriori Informazioni: Maurizio Trezzi - tel. 347 9738060 press@dinersclub.it www.dinersclub.it