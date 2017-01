Craig Richards e Luciano Esse live: il 27 gennaio al Dude Club

Venerdì 27 gennaio al Dude Club si terrà il live di Craig Richards e Luciano Esse.

Produttore, visual artist e collezionista di dischi, oltre che deejay, Craig Richards è uno dei residenti del Fabric di Londra. I suoi set spaziano dal dub reggae al soul, passando per disco, house e techno.

Attivo sulla scena italiana del clubbing dai primi anni '90 Luciano Esse si trasferisce poi a Londra, dove inizia subito a suonare nei migliori locali, dal Fabric al The End. In seguito torna a Milano per diventare resident al The Flame Music Department dopo essere passato dal Gasoline e dal Superclub Amnesia.