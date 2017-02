Sold out per il concerto dei Cranberries: il 12 giugno al Teatro degli Arcimboldi

Il concerto di The Cranberries previsto per il 12 giugno al Teatro Arcimboldi ha registrato il tutto esaurito.

Il gruppo irlandese proporrà i suoi brani più famosi in un set acustico supportato da un quartetto di archi.

Attiva dal 1989 la band è salita alla ribalta negli anni '90 a seguito del tour negli Stati Uniti come band spalla degli Suede. Il successo è arrivato prima in America per poi rimbalzare anche in Europa. Da quel momento i loro dischi si sono guadagnati i primi posti delle classifiche internazionali. Si calcola che al 2012 The Cranberries abbiano venduto più di 33 milioni di album.