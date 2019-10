Creativi in sciopero. La mostra

Immaginaria Milano è lieta di presentare, in occasione dei festeggiamenti Leonardeschi, il nuovo appuntamento di Creativi !n

Sciopero: 4-11 maggio, presso la galleria Immaginaria, via Molino delle Armi, ang. Corso di Porta Ticinese.

Esporranno creazioni grafiche, complementi d’arredo e d’arte contemporanea: lampadari e lampade che diventano veri e propri

oggetti-sculture luminosi; Interactris, un gioco interattivo che coniuga la naturalezza del marmo alla tecnologia wireless tramutandosi in un

elegante complemento d’arredo; Circlemap, sculture luminose contraddistinte da simboliche trasparenze e da straordinari effetti cromatici;

accessori-scultura per la casa che lavorati a mano e caratterizzati da un uso considerato del colore completano l'arredo e sono

ciondoli da indossare come talismani; T-Shura, inconsuete magliette che riportano alla memoria ricordi del passato comuni a ogni persona;

sedie che grazie a una rilettura in chiave creativa e ironica si trasformano in oggetti artistici in grado di suscitare vari sentimenti nell'osservatore;

collage digitali ricchi di dettagli che costituiscono l’essenza emotiva di ogni immagine; MYoopia, bizzarre creazioni grafiche costellate di paradossi visivi;

Ri-Tratto, un modo scherzoso, razionale, irriverente di mettere a nudo la propria anima.



L’obiettivo di questa nuovo appuntamento è dare risalto alla ecletticità di ogni creativo. La vera forza di queste persone è che

sono state in grado di uscire da dinamiche routinarie progettando creazioni inusuali e che spesso non sono in diretto collegamento

con la loro professione quotidiana. Creativi !n Sciopero è un momento importante di condivisione durante il quale grafica contemporanea,

design e arte si fonderanno fra loro. Sarà anche l’occasione durante la quale gli autori racconteranno la storia e gli aneddoti che sono

all’origine dei loro progetti e delle loro idee creative. Infine, la spiegazione del nome ‘Creativi !n Sciopero’. È stata scelta la parola ‘sciopero’ per rimarcare il concetto che per una persona creativa è impossibile frenare o addirittura fermare lo sviluppo di un’idea, di un progetto. L’immaginazione del creativo è sempre al lavoro, anche quando dorme.

Essere Creativi non lo si diventa... si è.



I 10 protagonisti:

BRUNO PETRONZI

ELENA GUERRESCHI

LESYEUX

MCAHNY

MYOOPIA

PROGETTO99

SARA SCALZOTTO

SILVIA MUSUMARRA

STEFANO EPIS

T-SHURA



Main Sponsor Immaginaria Milano di Silvia Russo e Roberto Ruggerone da diversi anni si dedicano alla ricerca e scouting di nuovi artisti e designer da proporre nel loro spazio sito in pieno centro a Milano (Via Molino delle Armi).

Prestigioso punto di riferimento per l'Arte Visiva, il negozio Immaginaria è specializzato in manifesti, serigrafie, stampe, grafica d'autore, cornici per ogni esigenza e oggetti d'arte. Appena si entra si percepisce un'atmosfera di passione, di positività e di cura del dettaglio. Per questa occasione sono stati selezionati in collaborazione con studioEpis, creatore dell'evento dei veri capolavori creativi tutti da scoprire.

Gallery