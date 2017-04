Creatività artigiana a Palazzo Giureconsulti Milano 2017

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

6° Rassegna Nazionale - 3° edizione primavera Venerdì 12, Sabato 13 e Domenica 14 Maggio 2017 Palazzo Giureconsulti Via Mercanti 2, angolo Piazza Duomo Milano centro Ingresso al pubblico gratuito Vendita al pubblico Dimostrazioni dal vivo Incontri con gli artigiani Video e approfondimenti su tecniche e materiali Laboratori didattici per bambini Degustazioni e ristorazione Orari apertura evento: Venerdì 12 maggio: 15.00 - 19.00 Sabato 13 e Domenica 14 maggio: 10.00 - 19.00 Sito Internet: www.creativitaartigiana.it Pagina FB: Creatività artigiana "Creatività Artigiana a Palazzo" è un evento creato e che si sta sviluppando man mano negli anni per valorizzare e promuovere la creatività e qualità artigiana italiana ad italiani e stranieri, nel centro di Milano. Nel prestigioso ed elegante contesto ottocentesco di Palazzo Giureconsulti, sede storica della manifestazione, situato nel cuore culturale, economico e dello shopping della città di Milano, Venerdì 12, Sabato 13 e Domenica 14 Maggio 2017, la manifestazione "Creatività Artigiana a Palazzo", accoglierà le originali produzioni di numerosi ed interessanti artigiani artisti, provenienti da numerose Regioni Italiane, con il suo consueto appuntamento primaverile. Creatività Artigiana a Palazzo, mostra promossa da Associazione Iperbole con il supporto organizzativo di Eventi doc di Myriam Vallegra, è Patrocinata da Regione Lombardia e Comune di Milano. La mostra "Creatività Artigiana a Palazzo" accoglie al suo interno anche l'area Creazioni Moda Artigiana, che raccoglie un'ampia e variegata gamma di produttori di abbigliamento ed accessori moda. La mostra "Creatività Artigiana a Palazzo" presenta collezioni moda ed accessori, nuove ed originali linee di tendenza di gioielleria e bijoux dai materiali più classici a quelli più inusuali, particolari, eleganti e raffinati complementi per la casa e la tavola ed anche oggetti per il regalo di alto artigianato artistico da proporre a tutti i visitatori italiani e stranieri che verranno a visitarla. Per informazioni: www.creativitaartigiana.it info@creativitaartigiana.it Eventi doc di Myriam Vallegra - tel. 347-4009542 - info@eventi-doc.it - www.eventi-doc.it Associazione culturale e artistica Iperbole - tel. 329-8989533 - info@associazioneiperbole.it - www.associazioneiperbole.it