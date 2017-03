Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

" CREATIVITY MARKET " IL PRIMO EVENTO DI SCAMBIO/VENDITA PER LA CREATIVITA' HANDMADE Il giorno 2 aprile 2017 dalle 14.00 alle 22.00 si terrà il primo evento creativo dedicato agli scambi fra appassionate di Handmade. Saranno invitate a esporre e a partecipare alla giornata tutte le creative di qualsiasi settore per dare vita a quello che sarà un vero e proprio mercatino dell'usato creativo. L'evento è presentato come primo nel suo genere e trova vita nella particolarissima location The "Open" Space Milano (diretta dalla società Hobby & Job Academy, prima nel territorio italiano a presentarsi come pioniere dello sviluppo dedicato alle attività creative). "E' un'occasione unica per scambiarsi idee, materiali, tecniche e strumenti" dice la titolare della prima accademia creativa italiana Luana Bellagente, che insieme alla madre ha deciso di dare una svolta per rivoluzionare un tema seguitissimo come la creatività. "Daremo modo alle creative di conoscersi e confrontarsi di persona mettendo da parte per un giorno il colosso Youtube e dando loro modo di scambiarsi tutorial reali e non virtuali. Inoltre potranno barattare o vendere materiale creativo di seconda mano, cosa che non è mai accaduta precedentemente a livello fisico in alcun evento di questo settore". Durante l'evento verrà presentata la linea CLGREEN, una nuovissima proposta dedicata alla pulizia di tutti i giorni 100% GREEN in linea con il pensiero della società legato all'ambiente. Contatti Hobby & Job Academy: info@hobby-job.com Luana Bellagente (Responsabile): 345.3200382 - luana.bellagente@hobby-job.com www.hobby-job.com www.theopenspacemilano.com

Gallery