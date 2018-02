Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

A seguito del crescente successo, anche quest’anno, il primo weekend di Marzo, Sabato 3 e Domenica 4 marzo 2018, in occasione della Festa della Donna, si terrà nella ricca cittadina di Abbiategrasso, a pochi chilometri da Milano, la manifestazione “Creazioni Artigiane Artiste …e Fiori”, giunta alla sua nona edizione. Il grande, bello e molto frequentato evento sarà allestito all’interno del rinascimentale Convento dell’Annunciata, grande ed importante sede, nota anche per ospitare la prestigiosa scuola di cucina dello chef Carlo Cracco. Il progetto sulle “Donne Artigiane” è nato nel 2007 per promuovere il settore dell’Artigianato Artistico al femminile e nel 2009 ha portato alla realizzazione e stampa del libretto “Artigiane Artiste nelle Provincia di Milano”, diffuso al pubblico, con la presentazione ed i contatti di numerose imprese artigiane con titolari donne della Provincia di Milano. Il libretto nel 2010 diventa anche un evento vero e proprio ad Abbiategrasso, ambientandolo nel Castello Visconteo ed aprendolo alla partecipazione di Artigiane provenienti da tutta Italia. Da lì, l’evento si è svolto nel Castello Visconteo oppure nel Convento dell’Annunciata, entrambi contesti storici molto importanti e di grande valore artistico e culturale, situati entrambi nel centro di Abbiategrasso. Quest’anno l’evento si terrà nuovamente al Convento dell’Annunciata. All’oggi la manifestazione si può considerare una vera e propria mostra di artigianato e florovivaismo che attira artigiani e vivaisti da tutta Italia. La mostra “Creazioni Artigiane Artiste … e Fiori” è promossa da Associazione culturale e artistica Iperbole, con il supporto organizzativo di Eventi doc di Myriam Vallegra, ed è patrocinata da Comune di Abbiategrasso e Regione Lombardia. L’evento vede inoltre la valida collaborazione con la Proloco di Abbiategrasso, per la realizzazione di visite guidate al contesto storico location dell’evento, aprendo anche sale ed ambienti che il pubblico non può normalmente visitare. “Negli anni passati c’era la necessità di valorizzare e far conoscere Donne imprenditrici, che dell’arte della sartoria, della decorazione, dell’oreficeria, della scultura, della ceramica, del florovivaismo, delle loro passioni … hanno fatto il proprio mestiere” – afferma la dr.ssa Myriam Vallegra tra le ideatrici del progetto - ora ancora di più bisogna fare tutti gli sforzi che possiamo per riuscire ad aiutarle, creando opportunità di lavoro, perché è importante che ogni donna possa avere ancora la possibilità di scegliere il proprio mestiere, di potersi dedicare a ciò che più le piace fare, perché chi è motivato ed ama il proprio lavoro, lo fa anche nel miglior modo possibile. Inoltre, sempre di più sta diventando importante la necessità di preservare e diffondere nuovamente i mestieri manuali, di farli conoscere ed apprezzare, di difendere l’artigianato ed il vero Made in Italy, che rischia di scomparire, con il dilagare sul mercato di prodotti di basso livello e basso prezzo di importazione massiva”. “Creazioni Artigiane Artiste … e Fiori” avvicina e fa conoscere il mondo dell’artigianato femminile al grande pubblico ed esalta le potenzialità e le possibilità di personalizzazione di capi ed oggetti, che solo in questo campo sono così accentuate. L’importante area dedicata al florovivaismo di qualità, nell’evento, collega il tema delle donne con quello dei fiori, in quanto richiama il fatto che in occasione della Festa della Donna si regalano i fiori. Inoltre il periodo all’inizio della Primavera, è ottimale per l’acquisto di piante e fiori, per abbellire le proprie terrazze e giardini. E così in mostra troviamo una bella e ricca presenza di vivaisti, e tra di loro, molte imprese floricole con titolari e lavoratrici donne, perché anche nel settore dell’Agricoltura, come in quello dell’Artigianato, le Donne hanno sempre avuto e continuano ad avere una grande importanza, sia a livello organizzativo sia operativo e strategico. L’Artigianato e l’Agricoltura sono importantissimi settori della nostra economia e dobbiamo valorizzarli e promuoverli con tutte le nostre forze, essi rappresentano le nostra storia passata, presente e futura. Inoltre, l’Artigianato e l’Agricoltura consentono la personalizzazione, la produzione in base alle richieste dei clienti, il “su misura”, grazie alle competenze, qualità e capacità che gli artigiani e gli agricoltori hanno ereditato ed assimilato nel tempo, aspetti che la grande distribuzione non è in grado di offrire al pubblico. Domenica pomeriggio, inoltre, i visitatori potranno visitare le sale del Convento dell’Annunciata, sia quelle allestite con la mostra, sia quelle chiuse al pubblico, vedere gli affreschi, conoscerne l’affascinante storia, dalle 15.00 alle 17.30 (a cura della Proloco Abbiategrasso – contributo 3 €), immaginando di perdersi nel passato storico e lasciandosi suggestionare dalle antiche architetture. Inoltre dimostrazioni dal vivo, laboratori didattici per bambini ed adulti, intrattenimenti Sabato 3 e Domenica 4 Marzo 2018 Convento dell’Annunciata Via Pontida Abbiategrasso (MI) Ingresso al pubblico gratuito Vi aspettiamo ! Convento dell’Annunciata - Abbiategrasso (MI) Ingresso gratuito Sabato e Domenica 4 Marzo 2018 Dalle ore 10.00 alle 19.30 Sito Internet evento Creazioni Artigiane Artiste … e Fiori: www.donneartigiane.it Per informazioni: Associazione Culturale ed Artistica Iperbole Cel. 329-8989533 – info@associazioneiperbole.it – www.associazioneiperbole.it Eventi Doc di Myriam Vallegra cel. 347-4009542 - info@eventi-doc.it - www.eventi-doc.it