Inoltre vendita diretta dai produttori, dimostrazioni dal vivo, laboratori didattici per bambini, aree giochi, degustazioni gratuite, intrattenimenti natalizi, allestimenti particolari in un’atmosfera suggestiva ed artistica Sabato 9 e Domenica 10 Novembre 2019 Ex Convento dell’Annunciata Abbiategrasso (MI) Ingresso al pubblico gratuito A grande richiesta, dopo le ormai consolidate e pluriennali mostre dedicate all’artigianato ed all’agricoltura, che da oltre 10 anni sviluppiamo nell’accogliente città di Abbiategrasso, anche quest’anno torna un’edizione prenatalizia dedicata a questi importanti settori del nostro Paese, della nostra economia, del nostro turismo. La suggestiva antica location dell’ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso, prestigioso rinascimentale complesso monumentale, aperto solo per particolari occasioni ed eventi al pubblico, ospiterà la manifestazione Creazioni Artigiane …e le atmosfere del Natale. L’idea nasce dal fatto di dare continuità, sul territorio, con gli eventi che già organizziamo a marzo ed a settembre e per creare al tempo stesso un evento differente anche dai primi, che solo collegati anche alla Festa della donna, all’arte ed ai fiori. Nell’ex Convento, i numerosi saloni interni, i portici ed i chiostri ospiteranno allestimenti particolari, originali ed artistici, realizzati a mano, che richiamano il Natale e le sue atmosfere; si troveranno infatti numerose esposizioni di prodotti per la casa e la tavola, dalle tovaglie natalizie agli arredi su misura, da originali capi moda ed accessori ai gioielli ed ai bijoux, dalla pittura alla decorazione, dalle borse alla cosmesi naturale e tanto altro. Tantissime idee artigianali per anticipare il Natale ed i regali e trovare per tempo quello che si cerca al miglior prezzo. Da segnalare anche gli incontri-conferenze su interessanti temi, legati alla cosmesi ed all’agricoltura. Inoltre ci sarà un’interessante area del gusto, con prodotti selezionati ed eccellenze da diverse regioni d’Italia, dove si offriranno al pubblico anche degustazioni gratuite. La manifestazione vuole, come sempre vengono caratterizzati i nostri eventi, dare importanza e spazio anche ai bambini, con tanti laboratori didattici, da quelli di cucina tra i quali “impariamo a realizzare i casoncelli bergamaschi” (orario continuato sabato e domenica), “prepariamo gli gnocchi con la zucca” e “decoriamo i biscotti dei super-eroi”(sabato e domenica dalle 14.00 alle 19.00), ai laboratori di disegno “Coloriamo insieme” (sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00), a quelli per imparare a realizzare simpatici bijoux, all’area giochi con tanti intrattenimenti (orario continuato sabato e domenica), alla lettura delle fiabe di Natale (sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.00) ed al truccabimbi (sabato e domenica orario continuato), alle animazioni, alla casetta di Babbo Natale per scrivere le letterine (sabato dalle 14.00 alle 19.00, domenica dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00) e tanto altro. Inoltre per l’occasione, domenica dalle 15.00 alle 18.00 si terranno le visite guidate al Monastero, a cura della Proloco di Abbiategrasso. Vi aspettiamo ! Creazioni Artigiane …e le atmosfere del Natale Ex Convento dell’Annunciata - Abbiategrasso (MI) Ingresso gratuito Sabato 9 e Domenica 10 Novembre 2019 Orari apertura: dalle 10.00 alle 20.00 Sito Internet: www.eventi-doc.it Pag. FB: Creazioni Artigiane e le atmosfere del Natale Per informazioni: Associazione Culturale ed Artistica Iperbole Tel. 329-8989533 – info@associazioneiperbole.it – www.associazioneiperbole.it Eventi doc di Myriam Vallegra Tel. 347-4009542 - info@eventi-doc.it - www.eventi-doc.it