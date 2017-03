Creepy carnival

A carnevale ogni scherzo vale! E noi ve ne abbiamo preparato qualcuno! Venite a giocare nelle nostre stanze in una giornata speciale: ad intrattenervi ci saranno creepy guest e il più bravo prestigiatore della penisola intera il Mago Sangiu! Venite con i vostri travestimenti o vi travestiremo noi! I locali della Ghost Rooms verranno allestiti a tema apposta per l'occasione! Per partecipare è necessaria la registrazione presso il seguente link http://www.ghostrooms.it/carnevale/ Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1219753881453537