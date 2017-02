Cristiano de André e Modena city Ramblers ai rock files live!

Ezio Guaitamacchi ha in serbo una serata eccezionale per i Rock Files Live di Mercoledì 1 marzo, tutto all'insegna della musica italiana d'autore e folk: saranno infatti Cristiano De André e i Modena City Ramblers a calcare il palco dello Spirit De Milan per la seconda puntata dell'edizione 2017 del programma radiofonico di musica dal vivo di LifeGate Radio. A inaugurare la serata sarà Cristiano De André che, in attesa di partire per il suo nuovo tour italiano "De André canta De André", si esibirà sul palco meneghino per offrire al pubblico alcune toccanti rivisitazioni dei successi del padre. Ezio accoglierà poi sul palco una delle band folk italiane più longeve e famose: i Modena City Ramblers. Il pubblico dello Spirit potrà ascoltare in anteprima alcuni brani tratti dal loro ultimo disco "Mani come rami, ai piedi radici" che uscirà nei negozi il 10 marzo, a quattro anni dal loro ultimo lavoro inedito. A far da cornice agli artisti di RockFilesLive! sarà lo Spirit De Milan, el sit to be, con la sua atmosfera sincera della vecchia Milano, tra musica, canzoni e dialetto: quella jazz degli anni del proibizionismo americano o l'atmosfera del Derby dove nasceva il cabaret a Milano. Un locale capace di offrire ogni sera un'esperienza unica e diversa, dalle serate Ye Ye anni settanta alla milonga classica in stile Buenos Aires, tutto tra buon cibo e cocktail di altissimo livello. Il programma, registrato live dallo Spirit de Milan, verrà riproposto agli ascoltatori di LifeGate Radio in FM (Milano e Lombardia 105.1) e online, o tramite l'apposita app mobile per Android e IOS, lunedì 6 marzo alle ore 23:00. Per partecipare alla serata - ingresso libero sino a esaurimento posti - compilare l'apposito form in esclusiva sul sito http://www.lifegate.it/persone/eventi/rock-files-live-cristiano-de-andre-e-modena-city-ramblers ROCK FILES LIVE @ Spirit de Milan Inizio ore 22.30 Per informazioni sullo spettacolo: rockfiles@lifegate.it www.lifegate.it Per info e prenotazione tavoli: mail - festeggia@spiritdemilan.it num - 366 721 5569