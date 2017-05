Cristiano De André live al Teatro Nazionale

CRISTIANO DE ANDRÉ RITORNA DAL VIVO! CONDE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ TOUR 2017 IL 15 MAGGIO AL TEATRO NAZIONALE DI MILANO Lunedì 15 maggio, alle ore 21, al Teatro Nazionale (Piazza Piemonte, 12 - ingresso a partire da 35 euro - info e prevendite su www.ticketone.it) Cristiano De André suonerà a Milano per la data milanese del "De André canta De André Tour 2017". Durante la tourneé - già a sette sold out - il cantautore interpreterà sul palco un repertorio ricco di nuovi brani del padre che si affiancheranno a quelli contenuti nei progetti discografici di grande successo "De André canta De André - Vol. 1" (2009) e "De André canta De André - Vol. 2" (2010). «De André canta De André è un progetto che mi ha permesso e mi permette di portare avanti l'eredità artistica di mio padre - scrive Cristiano De André nell'autobiografia (pag. 183) - caratterizzandola però con nuovi arrangiamenti che possano esprimere la mia personalità musicale e allo stesso tempo donino un nuovo vestito alle opere, una mia impronta. Mi auguro che così facendo la poesia di mio padre possa arrivare a toccare le anime più giovani, a coinvolgere anche chi non ascolta la canzone prettamente d'autore».