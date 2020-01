Cristina D'Avena e i Gem Boy in un nuovo concerto dal vivo. E dopo si balla in una festa anni '80.

Sabato 18 gennaio Cristina D'Avena e i Gem Boy tornano a Milano con un concerto al Live Club di Trezzo Sull'Adda, in uno show dal vivo che farà tornare il pubblico bambino.

Il concerto

Cristina D'Avena e i Gem Boy porteranno sul palco una serata emozionante in cui rivivere le sigle dei cartoni animati, un grande party in cui entrare nel mondo della fantasia e tornare a sognare. A seguire, "We are 80s" il party dedicato agli anni '80 in cui ballare fino all'alba.

Apertura cancelli dalle ore 21.

Cristina D'Avena

Cristia D'Avena sale alla ribalta negli anni '80 quando inizia a pubblicare numerosi album che, complessivamente, ad oggi hanno venduto un totale di oltre 7 milioni di copie, grazie anche a Fivelandia (collana del 1983 contenente sigle di cartoni animati.

Dal 1983, e fino al 2000, ha preso parte ripetutamente alla trasmissione Bim bum bam come guest star.

Come attrice, ha anche interpretato Licia nella serie di telefilm per ragazzi Love Me Licia, basata sulla protagonista e sui personaggi dell'anime Kiss Me Licia.