Cristina Nico in concerto al Baretto del Leoncavallo venerdì 6 luglio

"L’Eremitour" della cantautrice Cristina Nico passerà da Milano venerdì 6 luglio alle 23 per un concerto gratuito al Baretto del Leoncavallo.



Anticipato dall’omonimo singolo, “L'eremita” è il nuovo album dell’artista genovese uscito il 7 giugno per l’etichetta Orange Home Records, e coprodotto con Raffaele Abbate. Un disco nel quale, musicalmente, la Nico ritrova la via per quel “gotico mediterraneo” che qualcuno aveva intravisto nei suoi esordi, aggiornandolo in un rock viscerale che si tinge di echi di blues, di psichedelia e di world music.

“L’eremita” in questione è qualcuno che in maniera quasi patologica passa dal bisogno disperato di cercare vie di connessione e comunicazione con gli altri al desiderio di allontanarsi da tutto. Del resto il bisogno di partecipare e quello di isolarsi – tema che fu caro anche a Giorgio Gaber – è un connubio composto da elementi che viaggiano assieme e, in un certo senso, si alimentano reciprocamente. Ubriachi di comunicazione come siamo ai nostri giorni, si può in effetti arrivare a volersi chiamare fuori, a non voler provare più bisogni, emozioni, desideri. Canzoni per chi non si sente del tutto a posto nel mondo, per chi si sente sempre un po’ strano e straniero, per chi oscilla tra il desiderio di partecipare, di esserci e quello di chiamarsi fuori.



