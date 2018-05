Crossway live

"RISVEGLIARE LE COSCIENZE ATTRAVERSO L'ASCOLTO"

Il duo strumentale FABIO BAGNATO e DANIELA FIORENTINO presenteranno ancora una volta il loro album dal titolo SWEET SWEAT: un disco che nasce dall’unione musicale dei due musicisti, provenienti da percorsi musicali differenti. Le loro esperienze così si mescolano e confluiscono in un percorso nuovo che racchiude vari stili e ritmi di musica. Il loro è un messaggio di unione, di abbattimento dei confini musicali. L’esibizione live, in trio con WALTER BAGNATO, è un mix di generi e di melodie: si passa dalle sonorità folk americane alle sonorità gitane, dai suoni elettronici, dalla sperimentazione contemporanea e dal suono puramente classico, passando per sonorità prettamente bandistiche, cuore pulsante del Sud.

Il concerto rientra nella rassegna WhatsArt organizzata da Katia Caradonna e Sergio Bonetti in collaborazione con Municipio 6 di Milano.



Fabio Bagnato chitarre, cajon e voce

Daniela Fiorentino clarinetto e clarinetto basso

Walter Bagnato fisarmonica e pianoforte



PROGRAMMA DI SALA

- Sweet swaet

- Green ray

- Il pizzicotto

- Jumanji

- Binario 21

- Sholem

- The dance of fire

- Tango pour claude

- Quinta estacion

- Autumn leales

- Agua de beber



Ingresso libero fino ad esaurimento posti

