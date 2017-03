Cuccagna teatro* santi balordi e poveri cristi

RUSALKA TEATRO in collaborazione con Cascina Cuccagna presenta: * * * Santi, Balordi e Poveri Cristi * * * Spettacolo di affabulazione e musica di e con Giulia Angeloni e Flavia Ripa >> sabato 11 marzo 2017 ore 21 << >> domenica 12 marzo 2017 ore 20 << in collaborazione con Carrousel le Marchè presso Cascina Cuccagna via Cuccagna 2, 20135 Milano Banja e Sharazade, cantastorie in fuga da un circo, ogni sera raccontano le storie dei personaggi strampalati e surreali che inontrano per via: un bambino con due teste nato da un padre che lo voleva il più intelligente del mondo, una carcerata che si innamora di un uno che sente cantare per strada dalla sua cella, o le tre vecchie al balcone che sognano uno sceicco come quelli del cinematografo. Sono racconti della tradizione orale, dalle Fiabe Italiane di Italo Calvino a quelle di Giuseppe Pitré, passando per le novelle di Emma Perodi o "Lu Cunto de li Cunti" di Giambattista Basile, il teatro alla maniera dei giullari, il cinema degli anni '50. Come sempre succede quando una storia viaggia di bocca in bocca, ogni nuovo narratore aggiunge qualche dettaglio, l'immaginario si contamina, e il racconto a poco a poco cambia forma. Ed è proprio così che arrivano queste storie attraverso di noi, un po' mutate, reinventate, con un abito nuovo cucito apposta per questa festa. INFO E PRENOTAZIONI: 328 88 21 743 rusalkateatro@gmail.com COSTO 10 euro (è gradita la prenotazione) APPROFONDIMENTI Santi, Balordi e Poveri Cristi http://santibalordipovericristi.tumblr.com/