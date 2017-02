La cucina dell'amore

"Mangiare, bere e fare l'amore sono tra i piaceri della vita. E per questo, sono strettamente legati tra loro... sono quasi ingredienti inseparabili per servire alla propria esistenza un piatto ricco di "esperienze sensoriali" talvolta indimenticabili. E proprio come il cuoco trasforma la "scienza della cucina"... in vera e propria "arte", così - scegliendo accuratamente gli ingredienti, ispirato dal ricettario che diventa quasi un libro di poesia e muovendosi con accuratezza ed eleganza - ecco che il "preparare il cibo" diventa... un gesto d'amore per quell'innamorato che vuole stupire e sedurre in modo diverso. A questo punto... cereali, pasta, riso, pane, patate, legumi, fagioli, ceci, lenticchie, pomodori, arance, kiwi, fragole, cachi, albicocche e limone... diventano sorriso, delusione, pianto, goliardia, disagio, felicità, interesse ed arrabbiatura!!! Zucchero, sale, olio, aceto, spezie... assumono invece l'aspetto del romanticismo, della seduzione e dell'erotismo!!! Carne, pesce, uova, latte... si trasformano infine nell'oggetto del desiderio!!! E stasera, il nostro libro di cucina, vi permetterà di sfogliare ricette strane, intriganti e sopraffine... placando la vostra fame di conoscenza, saziando il vostro spirito e la vostra mente... facendovi venire l'acquolina in bocca!!!"