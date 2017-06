"Cult Night": il 22 giugno al Museo della Scienza apertura straordinaria notturna con concerti e deejay set

Giovedì 22 giugno al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Cult Night porta dj set intorno al Sottomarino Toti, musica dal vivo tra i treni a vapore, rockabilly tra navi d'epoca e street food, dalle 19 alle 24.

L'iniziativa, che ha l'obiettivo di far conoscere a giovani e turisti le collezioni del museo, prevede anche un tour all'interno del Sottomarino e la possibilità di visitare la mostra Transformers Art.

Ecco il programma della serata:

TRANSATLANTIC AREA

DJ GIUSY WILD - djset

Dalle 19:30 alle 20:30 e dalle 22 alle 24

Dj Giusy Wild ha iniziato la sua carriera come dj 7 anni fa e da subito si è fatta notare per il suo buon gusto e una selezione di pezzi fuori dal comune. I generi che propone spaziano dal rockabilly, al rock'n'roll, rhythm'n'blues, doo wop, boppin blues.

Nel corso degli anni ha riempito le dancefloor di molti eventi rockabilly nazionali attirando l'attenzione anche dei promoter stranieri, presenziando in numerosi festival e club rockabilly in giro per tutta Europa.

HOUND DOG ROCKERS - concerto

Dalle 20.30 alle 22

Gli Hound Dog Rockers sono un gruppo rockabilly italiano attivo dal 2009. Numerosi gli show nei principali locali del mondo rockabilly e diverse le partecipazioni e collaborazioni ad eventi, fiere e raduni biker in Italia e all'estero.

Cinque elementi uniti dalla passione per il rock'n'roll e la cultura rockabilly in uno show caratterizzato da mood, suoni e ritmi tipici degli anni '50, passando dal classico rockabilly al rhythm'n'blues e al country.

Vengono proposti grandi classici (Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Little Richard) ma anche brani meno conosciuti, senza dimenticare i pezzi prodotti dagli stessi Hound Dog Rockers. Il risultato è un party scatenato in un'atmosfera unica dal sapore tipicamente vintage.



SUBMARINE AREA

FUTURO TROPICALE – djset

Dalle 19:30 alle 21:30

I suoi dj set sono lunghe avventure tra ambienti rarefatti, stimolazioni dub, sogni disco, dimensioni new wave, paesaggi tropicali, disconessioni kraut rock, italo illusioni che abbracciano l'house music.

Ha suonato per party e festival organizzati da varie realtà come BUKA, In Treatment Party, ELITA, Olympia, PTW School, S/VN, Dude Club, Electric Elephant Festival, dividendo la console con artisti come 808 State, Prins Thomas, Idjut Boys, Mike Simonetti, Vakula, James Pants, Kalabrese, Jayda G. Dal 2012 a Milano è resident per gli eventi Disco_nnect Music e successivamente per NUL allo storico Club Plastic.

SOTTOMARINO ENRICO TOTI

Dalle 20 alle 22

Attività senza prenotazione fino a esaurimento posti (max 200 persone)

Tour guidato all’interno del sottomarino Toti per rivivere l’emozione della vita a bordo.

LINOLEUM – djset

Dalle 21:30 alle 23:30

Nato nel Settembre 2014, Linoleum è un progetto musicale che ha l’ambizione di coinvolgere e far incontrare gli artisti emergenti dell’industria musicale italiana.

Linoleum prevede proposte musicali innovative, focalizzate principalmente sulla musica indie rock, ponendo particolare attenzione al ruolo e al valore della musica. La preparazione musicale, la scelta accurata degli artisti e dj, l’ascolto critico, la selezione contemporanea dei nuovi talenti, sono i pilastri intorno ai quali Linoleum si focalizza.

Linoleum ha stretto partnership con il più grande portale di musica italiana, Rockit, e collaborazioni con le realtà principali della world music italiana, contando più di 200 progetti musicali indipendenti. In quasi due anni e mezzo, è entrato in contatto con i più importanti festival italiani.