"Cult Night": il 26 gennaio apertura straordinaria notturna del Museo della Scienza, tra deejay set, tour e cocktail

Cult Night torna ad aprire il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia venerdì 26 gennaio dalle 19 alle 24.

Nell'edizione di quest'anno Cult Night celebra -tra musica, attività e tour- i 300 anni dalla nascita della matematica milanese Maria Gaetana Agnesi. Per questo la serata è a tema '700, con un dress code che prevede " parrucche, maschere, nei posticci, ventagli, fiocchi, piume e tanto borotalco", come scrivono gli organizzatori.

Tra le iniziative in evidenza della manifestazione: l'incontro con lo storico e sociologo della scienza della UC Berkeley Massimo Mazzotti, con reading sulla storia di Maria Gaetana Agnesi, a cura di Maria Eugenia D’Aquino, nella Sala del Cenacolo; un laboratorio di danze settecentesche, nella Sala delle Colonne; un corner con set fotografico dove immortalarsi con parrucche, trucchi e accessori d'epoca; un focus sui cibi del passato nel laboratorio Alimentazione; e diversi tour guidati per scoprire le storie dietro agli oggetti del Museo.

Diversi gli ospiti speciali, come la musicista Bea Zanin, che si esibirà miscelando sonorità classiche ed elettroniche, e la deejay Missin Red, che sarà protagonista di un party sospeso tra '700 e pop. Di seguito il programma completo di Cult Night.

TALK

ore 19-20_Sala del Cenacolo

Sconosciuta da una vita

Chi è Maria Gaetana Agnesi? Cosa faceva una donna matematica a Milano nel ‘700? Ne parla Massimo Mazzotti, storico e sociologo della scienza della UC a Berkeley, per fare immerger gli spettatori in salotti letterari d’altri tempi e differenze di genere molto attuali.

Reading a cura dell’attrice e direttrice artistica di PACTA, Maria Eugenia D’Aquino.



LABORATORI

19:30-21:30, in giro per il Museo, senza prenotazione

Tinkering Zone | Vesti la tecnologia Rococò

Tra fiocchi di seta, pizzi, trine, fiori e piume si esplorano strumenti e materiali vecchi e nuovi. Si scopre come usare ago e macchine per cucire, filo conduttivo, led che si illuminano e motorini per progettare e realizzare un personale accessorio alla moda Rococò.



i.lab Alimentazione | Metti in tavola il cioccolato

Da amarissima bevanda degli dei a medicamento, fino a diventare tavoletta lucida e fondente. Si scopre come cacao, cioccolato e burro si uniscono e si separano per creare un alimento che da cibo per i ricchi è diventato l’irrinunciabile dolce di oggi.



i.lab Biotecnologie | Metti in ordine la natura

Stami, radici, squame e muscoli: si rivive il gusto antico per l’osservazione di piante e animali. Con una lente e una “chiave” vengono osservati, disegnati e ribattezzati animali e piante per riordinare le meraviglie della natura.



i.lab Elettricità | Prendi la scossa

Un famoso esperimento elettrizzante del ‘700 descritto in quel periodo come “più popolare della quadriglia”. Si scopre come produrre, trasferire e accumulare elettricità statica.



i.lab Matematica | Incontra la strega di Maria Gaetana Agnesi

Che cosa ha a che fare una strega con la matematica? Solo un errore di traduzione ha proiettato una figura geometrica studiata da Gaetana Agnesi, la versiera, in un mondo misterioso e inquietante.



Tour notturni

20:30-21:15 visita guidata con prenotazione in biglietteria max 25 persone, durata 30 minuti

Monastero by night con il curatore Claudio Giorgione

Di origine medioevale, il monastero viene ricostruito a partire dal 1506 in stile rinascimentale per ospitare l’ordine Olivetano. All’inizio del ‘700 diventa Abbazia Imperiale e si amplia del nuovo refettorio. Durante la visita si può entrare in questa sala, ammirare gli affreschi di Giuseppe Maria Castelli e Pietro Gilardi, tra i più importanti di Milano, e “incontrare” padre Ramiro Rampinelli, il matematico e monaco olivetano che dà lezioni alla giovane Maria Gaetana Agnesi.

20:15-21:15 visita guidata con prenotazione in biglietteria max 15 persone, durata 45 minuti

Tra astri e numeri, con il curatore Luca Reduzzi

Nel Settecento nascono in Europa molti osservatori astronomici. Lo stesso accade in Italia, a Bologna, Pisa, Milano e Padova. Nel frattempo nuove conoscenze scientifiche permettono di sviluppare le prime calcolatrici meccaniche facilitando il compito di matematici e astronomi. Un viaggio nel tempo per ripercorrere le tappe fondamentali e gli intrecci tra questi due mondi affascinanti.

Musica e piaceri

20-21 Sala delle Colonne

Hai mai ballato il minuetto?

Il gruppo di rievocazioni storiche Nobiltà Sabauda si esibisce in abito settecentesco. Si entra nell’atmosfera dell’epoca tra danze tipiche, musiche, accessori e salottini animati da dame e pettegolezzi.



20-22 Galleria Leonardo

Indovina chi?

Quante scienziate, inventrici ed esploratrici si conoscono davvero? Gioco delle carte per scoprire quante donne hanno fatto la scienza di ieri e di oggi.



20-23 Galleria Leonardo

Dolci visioni

Mami Louise, laboratorio professionale di cake design e catering dolce, realizza dal vivo uno "sweet table" in stile Settecento. Si può gustare una selezione di prodotti, creati con materie prime di altissima qualità, in vendita nelle aree bar.



20-23 Galleria Leonardo

Impalcature Rococò

Tra nuvole di lacca, colpi di spazzola, cipria e boccoli lo staff dell’Accademia Professionale di Trucco Artistico realizza acconciature e maquillage live in stile Settecento.

Si ringrazia Società Umanitaria, sede di A.P.T.A. a Milano



20-24 Sala Colonne

Selfie d’epoca

Ci si mette sotto i riflettori e si fa un salto indietro nel tempo. Per scattare il proprio selfie.



21-22 Sala delle Colonne

Classica o elettronica?

Incontro tra un dj set di musica elettronica e un concerto in un salotto settecentesco: Bea Zanin, cantautrice e violoncellista torinese, porta ai giorni nostri alcuni dei brani più noti del '700, sfruttando le possibilità di improvvisazione libera, che già nella musica barocca veniva richiesta agli esecutori.



21-23 Galleria Leonardo

Parrucche on the way

Valentina Cobetto, in arte il Passeggero 8B, cambia sfondo ma mantiene il suo tratto distintivo e dai vagoni dei treni ad alta velocità si prepara a ritrare i visitatori in una sala delle feste tra pizzi, piume e nuvole di cipria.



22-24 Sala delle Colonne

Missin Red, dj set

Ispirandosi alla frenesia intellettuale dei salotti dell’illuminismo e allo sfarzo e gli eccessi delle sontuose feste nelle regge, Missin Red propone un dj set dal sound moderno ed evocativo, per un party dalle sfumature settecentesche ma anche Pop.



Food & Beverage

19-24 corridoio M1 e Sala Colonne

Due postazioni bar con MilanoVino Eventi e Turnè Eventi.