Cultura: "Libero e il mare", una storia di crescita e redenzione

Sabato 1 aprile, dalle 15,00 alle 19,30, il giornalista marchigiano Giancarlo Esposto sarà a Legnano (Mi), presso la Libreria Mondadori Bookstore di Via Palestro 12, per incontrare i lettori e parlare del suo nuovo libro "LIBERO E IL MARE", edito dalla Prospettiva Editrice di Civitavecchia. "Libero e il mare" è una storia di redenzione e crescita personale, emotiva e spirituale, in cui il confronto con la realtà, si alterna al desiderio di fuga. Buono lo studio psicologico dei protagonisti, dal quale dipendono gli snodi principali del flusso narrativo. Il romanzo ha una trama avvincente, con dei personaggi di spessore e molto trasparenti. L'autore racconta la vita del protagonista, Libero, a partire da quando, ancora bambino, rischia di annegare in mare (trauma che gli provocherà un incubo ricorrente), fino alla sua esperienza più dolorosa da adulto, la morte del suo primogenito. Giancarlo Esposto, giornalista sportivo, iscritto all'Albo dal 1985, si è di nuovo cimentato con la narrativa: «Questo romanzo, da un certo punto di vista, è idealmente la continuazione del precedente. Solo idealmente, visto che si snoda su contesti completamente diversi, con personaggi di diverso spessore. Il tema centrale è la ricerca di una crescita personale, soprattutto dal punto di vista spirituale, il mettersi in discussione, per Libero, il personaggio di questa storia, rappresenta l'unico mezzo per realizzare tutto ciò. Libero vive questa parabola, sfidando il mare: è una sfida nata il giorno in cui, all'età di nove anni, ha rischiato di morire annegato. Così sfidare e battere il mare, cancellando quell'incubo notturno ricorrente, in cui si vede su una barca in balìa delle onde, che turba quasi tutte le notti il sonno, è diventata questione di sopravvivenza, più che una ossessione.» Prossimi appuntamenti con l'autore: -Sabato 29 aprile a Bologna -Venerdì 11 maggio a Roma -Domenica 28 maggio a Pinerolo (To). In fase di definizione altre date presso librerie e associazioni culturali.

