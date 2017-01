Prorogata al 19 marzo Real Bodies, la mostra di cadaveri e organi umani | Info e orari

È stata prorogata fino al 19 marzo 2017 Real Bodies, la mostra dei cadaveri umani. Lo ha comunicato con una nota Venice Exhibition, società allestitrice della mostra, dopo il via libera della produzione americana.

«La scelta di prolungare l'apertura dell'Expo di anatomia umana —spiega Mauro Rigoni, titolare di Venice Exhibition — è stata motivata dai numeri oltre ogni aspettativa registrati nei tre mesi dell'edizione di Milano». Secondo i dati forniti dagli organizzatori le visite sono andate oltre i 150.000 ingressi dall'1 di ottobre, con un picco nel periodo natalizio di più di 30.000 visitatori.

«La proroga è stata quasi obbligatoria, potremmo dire a furor di popolo — prosegue Rigoni — anche per non escludere ben 320 classi scolastiche che non avevano potuto prenotare la visita perché non c'erano più orari e date disponibili».

Una pioggia di richieste da parte di visitatori che avevano creato negli ultimi giorni dell'Epifania una vera e propria caccia agli ultimi biglietti. L'obiettivo degli organizzatori è infatti di superare la cifra record di 300.000 visitatori in meno di 6 mesi. Un risultato che proietterebbe la mostra internazionale dopo l'edizione di Milano verso una successiva tappa, probabilmente in Francia.