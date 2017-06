"Culture al Lavoro": il 10 giugno mercatino e attività per bambini al Giardino delle Culture

Sabato 10 giugno al Giardino delle Culture torna il mercatino Culture a lavoro, con realizzazioni artigianali, opere pittoriche e oggetti prodotti con materiali riciclati.

Allestito un angolo relax per ragazzi e adulti dedicato ai colori e alle forme grafiche del laboratorio di Incisione di Baseblu. Ad aspettare i presenti poi, le opere pittoriche di Dario Ariboni della Comunità per disabili "Stella Polare" di via Calvi e la presentazione del libro Chicco d’oro, Lino Faccincani da bimbo povero a milionario, alle 17, con copia omaggio a tutti i bambini (fino a esaurimento). Dalle 18:30 alle 19:30 infine, si terrà una dimostrazione di auto difesa personale per le donne, con Michel Diamante.