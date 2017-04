Culture al lavoro al giardino delle culture di Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Così come "son tornate le viole", con la primavera torna anche il mercatino "Culture al Lavoro": da Sabato 8 Aprile il Giardino delle Culture tornerà ad aprire i cancelli ad artisti, artigiani, hobbisti, collezionisti e curiosi in una ricorrente festa della fantasia e della creatività. Il Mercatino Culture al Lavoro è stato appuntamento fisso della seconda settimana del mese in tutto lo scorso anno. A grande richiesta, l'appuntamento di questa sua seconda edizione sarà di Sabato! Sempre in orario pomeridiano e serale, i nostri creativi saranno lieti di intrattenere i visitatori con laboratori, musica e street-food. Inoltre, inauguriamo il 2017 con un magnifico angolo relax: sarà infatti possibile partecipare ad una "Giornata Promozionale del Metodo Dien Chan" per provare i benefici della riflessologia facciale e smaltire lo stress grazie ad un massaggio del viso che, stimolando linee e punti specifici, farà sentire subito rigenerati. I trattamenti promozionali a offerta libera hanno la durata di circa 20 minuti. Con la sua atmosfera gioiosa, conviviale e rilassante il Giardino delle Culture è diventato meta di interesse turistico e culturale, grazie anche allo scenario offerto dagli spettacolari murales di Millo e alle panchine dell'ex Padiglione Germania in Expo 2015. Nato grazie alla sinergia tra Associazioni di quartiere (Teatro Laboratorio Mangiafuoco, Comitato XXII Marzo e È-Vento), Comune di Milano e Consiglio di zona 4 di Milano e sottratto al degrado, è ora luogo di innumerevoli eventi artistici e musicali, di feste e incontri, di soste per pic-nic e relax e punto di ritrovo dove vivere il quartiere. Il Giardino delle Culture è in via Morosini, angolo via Bezzecca, Milano (luogo all'aperto protetto da recinzione). L'ingresso è libero. Organizzazione: Associazione Giardino delle Culture Comunicazione e social: Michela Nordio, Annalisa Petrella Pagina Facebook: Giardino delle Culture Gruppo Facebook: Culture al Lavoro al Giardino delle Culture Per info e per partecipare come artista/espositore: giardinodelleculture@gmail.com