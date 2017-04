Culture al lavoro al Giardino delle culture di Milano

Sabato 6 Maggio il Giardino delle Culture ospiterà il secondo appuntamento di Culture al Lavoro, il mercatino dell'hobbistica in cui creatività e cultura del riciclo regnano sovrani. Creativi ed artisti torneranno a riempire il Giardino delle Culture con colore, passione e creatività, grazie all'esposizione e alla vendita di opere pittoriche, di oggetti fatti a mano e del magnifico mondo del riciclo e della trasformazione. L'angolo del relax cresce, con il knit-help di maglia e uncinetto e il secondo appuntamento con la "Giornata Promozionale del Metodo Dien Chan" per provare i benefici della riflessologia facciale e smaltire lo stress grazie ad un massaggio del viso che, stimolando linee e punti specifici, farà sentire subito rigenerati. I trattamenti promozionali a offerta libera hanno la durata di circa 20 minuti. Con la sua atmosfera gioiosa, conviviale e rilassante il Giardino delle Culture è diventato meta di interesse turistico e culturale, grazie anche allo scenario offerto dagli spettacolari murales di Millo e alle panchine dell'ex Padiglione Germania in Expo 2015. Nato grazie alla sinergia tra Associazioni di quartiere (Teatro Laboratorio Mangiafuoco, Comitato XXII Marzo e È-Vento), Comune di Milano e Consiglio di zona 4 di Milano e sottratto al degrado, è ora luogo di innumerevoli eventi artistici e musicali, di feste e incontri, di soste per pic-nic e relax e punto di ritrovo dove vivere il quartiere. Il Giardino delle Culture è in via Morosini, angolo via Bezzecca, Milano (luogo all'aperto protetto da recinzione). L'ingresso è libero. Organizzazione: Associazione Giardino delle Culture Comunicazione e social: Michela Nordio, Annalisa Petrella Pagina Facebook: Giardino delle Culture Gruppo Facebook: Culture al Lavoro al Giardino delle Culture Per info e per partecipare come artista/espositore: giardinodelleculture@gmail.com