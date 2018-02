Laboratorio Curarsi con i libri.

I disturbi dell'amore e della felicità.



"Nei libri c'è già tutto. Arte di amare compresa. Non mi sarei mai innamorata se non avessi letto Alla ricerca del tempo perduto...Ci sono persone che non si sarebbero mai innamorate se non avessero mai letto dell'amore..."



Negli appuntamenti di Curarsi con i libri parleremo di cura dell'anima, saranno proposti una serie di libri, letti alcuni brani e una chiacchierata sui loro contenuti ed effetti curativi.